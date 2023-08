John Wick 4: il regista difende l'aspetto più criticato di tutto il film con Keanu Reeves

John Wick 4 è stato il degno quarto capitolo di una saga che ha entusiasmato gli amanti degli action movie fin dai suoi esordi grazie alla regia di Chad Stahelski, alla sua propensione alle scene acrobatiche e a un cast straordinario. In una recente intervista, il filmmaker ha provato a difendere uno dei pochi aspetti criticati dell’ultimo film.

Chad Stahelski, dopo aver raccontato di come Cowboy Bebop abbia ispirato una dinamica di John Wick 4, è tornato a parlare del suo ultimo film per difendere una delle scelte meno apprezzate dal pubblico.

Si tratta dell’accento utilizzato da Bill Skasgård, villain dell’opera, per interpretare il suo personaggio, Marquis, dalle chiare origini francesi. I fan si sono infatti lamentati del fatto che l’accento utilizzato dall’attore non ricordasse in alcun modo una parlata francese e la spiegazione della cosa è stata riportata da Stahelski durante una puntata del podcast Happy Sad Confused.

Queste le parole del regista in merito: “È venuto da me e mi ha detto di voler fare un accento francese modificato, un po’ come quello acadiano. Io gli ho detto che non sapevo come suonasse. Alcune persone ci hanno ripreso perché il suo non era un buon accento francese. Ma non voleva essere un accento francese. Non stava cercando di essere francese, è un ragazzo che parla francese”.

Una spiegazione più che convincente, sebbene non esplicitata al meglio nel film a cui, comunque, sentiamo di perdonare una piccolezza di questo tipo in ogni caso. A proposito del nostro apprezzamento, vi lasciamo alla recensione di John Wick 4.