John Wick 4, il regista ammette: 'C'era una sola ragione per farlo'

Perché portare avanti un franchise come John Wick? Certo, le ragioni economiche sono ovviamente tante e valide e avranno sicuramente giocato un ruolo importante, ma siamo sicuri che ci fosse ancora qualcosa di sensato da raccontare sul killer interpretato da Keanu Reeves? Secondo Chad Stahelski tutto si riduce a un'unica motivazione.

Dopo aver analizzato il finale di John Wick 4 nei giorni scorsi, il regista è infatti tornato ad additare la sequenza della morte del sicario più letale del mondo come unica, vera ragione per dare alla saga un quarto capitolo: la serie aveva assolutamente bisogno di una chiusura definitiva del cerchio.

"Dopo il Capitolo 1, dopo John Wick, ci chiedemmo: 'Perché?' Il perché era che lui era in fuga, ma prima ancora di quello potevamo esplorarne il mondo, tutti gli elementi importanti, le amicizie. [...] E quindi per il Capitolo 4 ci siamo chiesti: 'Perché farlo?' e la risposta è stata: 'Perché deve morire'. Sembrava fosse l'unica ragione valida, capite cosa intendo? Era impossibile, non poteva sopravvivere alla Grande Tavola" sono state le parole del regista.

E voi, siete d'accordo con questa visione delle cose o avreste preferito che il nostro Baba Yaga riuscisse a cavarsela anche stavolta? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di John Wick 4.