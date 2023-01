John Wick 4, i protagonisti in giro per il mondo nelle nuove copertine di TotalFilm!

L'uscita di John Wick 4 è sempre più vicina. La nuova copertina di TotalFilm svela i look definitivi di tutti i personaggi principali mostrandoci gli scenari il cui la pellicola dovrebbe essere ambientata. Insomma, oltre a tanta azione sicuramente si vedranno ambientazioni mozzafiato.

I vari protagonisti sono presentati e inseriti in ambienti caratteristici dei vari paesi tra cui la Torre Eiffel a Parigi. Il franchise di John Wick è sempre stato famoso per la sua capacità di esplorare luoghi sempre diversi e per mettere l'azione adrenalinica al centro di tutto. Keanu Reeves torna come protagonista della saga action diretta da Chad Stahelski.

Keanu Reeves è entrato nel cast di Ballerina, spin-off di John Wick. Nel quarto capitolo della saga l'attore verrà affiancato da Laurence Fishburne, Ian McShane, ​​Donnie Yen, Bill Skarsgård e Rina Sawayama. Nella pellicola Reeves cercherà porre fine al regno di "The High Table", una società segreta che gestisce la malavita internazionale. Wick dovrà affrontare nuovi nemici nel suo ultimo tentativo di conquistare la sua libertà e di abbandonare una vita basata principalmente sulla lotta e sulla violenza.

Keanu Reeves ha parlato di John Wick 4 come il film più difficile della sua vita, ammettendo quanto la pellicola lo abbia debilitato sia mentalmente che fisicamente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!