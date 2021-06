John Wick 4, al via la produzione: ecco chi si aggiunge al cast

La produzione di John Wick 4 è iniziata questa settimana in Germania e secondo i soliti ben informati sui fatti, il cast del franchise di successo con protagonista Keanu Reeves sta per accogliere tra le sue fila un'altra star del cinema d'azione.

Stiamo parlando di Scott Adkins, esperto di arti marziali che si è fatto conoscere presso il grande pubblico per il suo ruolo del lottatore russo Yuri Boyka nella saga Undisputed. Non è ancora chiaro quale ruolo andrà a ricoprire l'attore che tra l'altro ha preso parte anche a X-Men - Le Origini, I Mercenari 2 e Doctor Strange.

Il franchise di John Wick nel corso degli anni ha reclutato attori di straordinario successo come Willem Dafoe, John Leguizamo, Kevin Nash, Ruby Rose, Halle Berry e in questo nuovo capitolo vedremo poi anche l'attore giapponese Hiroyuki Sanada e la star di Hong Kong Donnie Yen.

John Wick 4 si svolgerà soprattutto tra Berlino e Parigi, con alcune scene ambientate in Giappone ed altre nella abituale New York. La regia di questo capitolo è sempre affidata a Chad Stahelski, ed ancora non si conoscono molti particolari sulla trama. Il film approderà nei cinema il prossimo 27 maggio 2022 e ritroveremo ancora una volta Laurence Fishburne che ha collaborato con Keanu Reeves anche i Matrix.