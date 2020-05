John Wick 4, problemi in arrivo per la Sofia di Halle Berry: parla Chad Stahelski

Rimandato di un anno a causa della Pandemia da SARS-CoV-2, l'attesissimo John Wick 4 con Keanu Reeves, scritto ancora una volta da Derek Kolstad e diretto nuovamente da Chad Stahelski, ormai guida assoluta del franchise, è ora in fase pre-produttiva, ma parlando con l'Hollywood Reporter proprio il regista ha rivelato qualche curiosità in più.

In particolare, l'autore action si è soffermato sul fantastico personaggio di Sofia, altra micidiale assassina interpretata da Halle Berry che a causa delle sue scelte nel terzo capitolo potrebbe nel quarto avere pessime ripercussioni personali e molti problemi con il mondo suburbano criminale. Soprattutto la figlia è ora la persona più in pericolo di tutte, come ha spiegato Stahelski.



Fortunatamente, però, Sofia ha John dalla sua parte, per giunta infuriato per il tradimento di Winston e il trattamento subito proprio alla fine del terzo film. Dice il regista: "Sarei preoccupato per lei, ma sono conscio delle capacità di Sofia e so che è molto tosta, brava soprattutto nel fare l'indispensabile per aiutare le persone a cui tiene. Ha un buon cuore, ovviamente, tanto da aiutare John nonostante il pericolo. Ha scelto l'onore e il codice consapevole delle eventuali sofferenze".



John Wick 4 uscirà nelle sale il 27 maggio 2022. Sono in arrivo anche uno spin-off, intitolato Ballerina, e una serie tv dedicata invece al Continental.