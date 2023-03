John Wick 4, le prime recensioni del nuovo capitolo con Keanu Reeves!

"John Wick 4 mette in mostra tutti i tratti distintivi avvincenti della serie: personaggi pittoreschi, scenografie strabilianti e incredibili coreografie di combattimento. La missione di Sisifo di John è brutale ma così divertente da guardare. Chad Stahelski è uno dei migliori registi contemporanei" si legge in un tweet. "Keanu Reeves esegue ancora le acrobazie più folli e Chad Stahelski propone uno dei migliori film d'azione. Il terzo atto e il finale hanno fatto esultare tutto il pubblico come nessun altro" ha scritto un altro follower. Già i commenti su John Wick 4 di inizio marzo definivano l'opera come 'il miglior action movie del decennio'. Un'affermazione molto ambiziosa ma non così campata in aria, leggendo le prime recensioni. In generale sono molto positivi i giudizi sulla regia di Stahelski e su Keanu Reeves, completamente a proprio agio in personaggi di questo calibro.

JOHN WICK: CHAPTER 4 showcases all the hallmarks of the addictive series - colorful characters, eye-popping production design, and incredible fight choreography. John’s Sisyphean task is brutal but so fun to watch. Chad Stahelski is one of the best directors working today. #SXSW pic.twitter.com/EmrUctzBJ1 — Dancin' Dan in AustinLand (@SXSW) (@dancindanonfilm) March 14, 2023

JOHN WICK: CHAPTER 4 is an absolute banger. Earns every bit of that runtime, with Keanu Reeves once again performing the most insane stunts and Chad Stahelski providing some of the best action filmmaking. The third act and finale had the whole crowd cheering like no other #SXSW pic.twitter.com/UmzKGSR7Ds — kevin l. lee @SXSW (@Klee_FilmReview) March 14, 2023

The world’s worst retiree is back - and better than ever in #JohnWick4, which sees our beloved hero fighting his way towards absolution, redemption & freedom once again. Chad Stahelski has delivered an all-timer. ❤️! My review via @FreshFictionTV: https://t.co/iq4pKcCAZb — Courtney Howard (@Lulamaybelle) March 14, 2023