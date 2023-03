John Wick 4, un personaggio è ispirato al Joker di Heath Ledger: ecco chi

John Wick 4 si sta rivelando il successo preventivato sia per quanto riguardi il box office che per le critiche del pubblico e della stampa specializzata. Anche i nuovi personaggi costruiti per l’ultimo capitolo cinematografico del franchise hanno saputo catalizzare l’attenzione dei fan: tra questi, sicuramente il Mr Nobody di Shamier Anderson.

Shamier Anderson è un attore in piena rampa di lancio dopo la partecipazione a numerose serie tv e a film sempre più ambiziosi e importanti. In John Wick 4, di cui vi lasciamo la recensione, interpreta Mr Nobody, un misterioso cacciatore di taglie all’inseguimento di John Wick, riuscendo a dare vita a un personaggio intrigante e ben inserito nel contesto del film d’azione di Chad Stahelski.

Nel corso di un’intervista con Vulture, l’attore ha raccontato di essersi ispirato all’indimenticabile perfomance di Heath Ledger nel Joker de Il Cavaliere Oscuro per dare vita al suo personaggio.

Anderson si è espresso in questo modo: “Ho guardato al Joker e ho studiato tanto quello che ha fatto Heath Ledger e quanto sia stato riuscito il suo personaggio; si capiva che quel ragazzo aveva avuto un passato molto forte. Per esempio, perché ha quelle cicatrici? E per quanto riguarda il mio personaggio mi sono chiesto perché avessi quel cane, perché avessi quello zaino e perché sono vestito così? Questo ragazzo è un nomade, ha le tasche perché viaggia molto. Ho portato a casa il taccuino che si vede nel film e ci ho scritto sopra moltissimo. Nello zaino che aveva addosso avevo molti oggetti personali, come giocattoli per cani, croccantini per cani, accendini con inciso il mio nome. Dovevo mettere il mio DNA sul personaggio e credo che questo si stia traducendo in un innamoramento da parte della gente per il Signor Nessuno”.

A proposito di personaggi ben riusciti, un altro che sta riscuotendo particolare successo tra i fan è quello interpretato da Donnie Yen, tanto che già si parla di uno spin-off di John Wick incentrato su Caine.