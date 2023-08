John Wick 4, perché quel finale è stato scartato? Risponde il regista

La saga di John Wick è stata capace di prendere i film d’azione e rivoluzionarli in qualche modo mantenendo la struttura classica del genere. Uno degli aspetti più insoliti di John Wick 4 è stato il finale del film. Chad Stahelski ha recentemente raccontato di un finale alternativo scartato e dei motivi dietro la scelta creativa.

Nella stessa intervista in cui Chad Stahelski ha dovuto difendere la scelta legata all’aspetto più criticato di John Wick 4 spiegando le ragioni dietro una tale decisione artistica, il filmmaker ha parlato del finale alternativo che aveva creato per quello che fino a questo momento è l’ultimo capitolo della saga dell’assassino interpretato da Keanu Reeves e del motivo per cui ha deciso di lasciare quello che abbiamo potuto scoprire nelle sale.

Durante un episodio del podcast Happy, Sad, Confused, a una precisa domanda riguardo un eventuale finale con un John Wick vivo di fronte alla sua stessa tomba, Stahelski ha spiegto che, in effetti, qualcosa del genere era stato preparato: “L’abbiamo fatto. Avevo un po’ di tempo e abbiamo girato una sola inquadratura che rivelava John. Ma volevo testare entrambi i finali. Ero curioso. Così l’abbiamo testato e abbiamo avuto una reazione contrariata da parte del pubblico. Tutti hanno pensato fosse troppo hollywoodiano. Invece John Wick 4 ha stupito il pubblico quando si è concluso lasciando intendere che l’assassino aveva finalmente incontrato la sua fine, ucciso in un duello con il suo vecchio amico Caine”.

Chad Stahelski che avrebbe deciso, dunque, di stupire il suo pubblico fino alla fine piuttosto che compiacerlo con una scelta che avrebbe lasciato molte più porte aperte alla saga ma che allo stesso tempo avrebbe saputo di visto e rivisto. In attesa di capire se si farà mai un quinto capitolo, vi lasciamo alla recensione di John Wick 4.