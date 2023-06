John Wick 4, Oscar per gli stunt? Chad Stahelski: 'Passi da gigante'

Dai folli stunt di Tom Cruise ai numerosi presenti nel nuovo film di John Wick con Keanu Reeves. Una tale prestanza fisica e un effetto così adrenalinico potrebbe essere concretamente premiato agli Oscar.

A rivelarlo è lo stuntman Chad Stahelski durante un'intervista per ComicBookMovie.com: "Quindi, negli ultimi due mesi, ci siamo incontrati con i membri dell'Accademia e abbiamo effettivamente avuto queste conversazioni e, ad essere onesti, non è stato altro che incredibilmente positivo, incredibilmente istruttivo ", ha detto Stahelski. “Penso che, per la prima volta, abbiamo fatto un vero movimento in avanti per far sì che ciò accada. Penso che sia qualcosa che può accadere non appena, sai, i prossimi Oscar, o almeno quello dopo. Al più tardi, nei prossimi tre o quattro anni”.

“È per la migliore acrobazia? È la migliore coreografia? La migliore sequenza d'azione? Il miglior gruppo di acrobazie? Il coordinatore degli stunt lo capisce? Il ragazzo che fa il bavaglio l'ottiene? Il coreografo di arti marziali? La coreografia del combattimento? La controfigura? Il regista della seconda unità? L'editore? Chi ottiene il premio? Tutte queste sono grandi domande di cui devono solo parlare persone intelligenti su entrambi i lati, la comunità degli stuntman e l'Accademia", ha continuato.

"Vogliamo che questo abbia un impatto sull'industria e sul mondo, vogliamo farlo con classe, vogliamo farlo bene, vogliamo farlo in modo intelligente, e questo richiede solo un po' di tempo e le persone giuste nel stanza parlando", ha concluso.

