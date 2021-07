John Wick 4: un altro noto personaggio farà ritorno nella saga, ecco di chi si tratta!

Le riprese di John Wick 4 sono partite ufficialmente da pochi giorni eppure il cast della quarta pellicola del franchise con Keanu Reeves protagonista continua ad allargarsi dando il benvenuto a vecchie e nuove conoscenze. Uno dei volti storici della saga farà infatti ritorno anche per questo attesissimo quarto capitolo che si prospetta epico.

Dopo l'ingresso nel cast di Scott Adkins, è arrivata la conferma tramite Deadline che Lance Reddick farà ritorno in John Wick 4 ancora una volta nei panni di Charon, il concierge dell'Hotel Continental di New York in cui si è svolta parte dell'azione del franchise, specialmente nell'ultimo frenetico capitolo John Wick 3 - Parabellum in cui proprio Charon duellava al fianco di John Wick per fronteggiare l'attacco finale e con il personaggio che al termine si riuniva con Winston interpretato da Ian McShane per fargli da guardia del corpo.

Reddick va così ad aggiungersi nel cast ai già confermati Reeves, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Laurence Fishburne e Shamier Anderson. Il film sarà diretto da Chad Stahelski che a proposito di Reddick ha detto: "Lance è parte del franchise fin dall'inizio, e ha avuto un ruolo fondamentale nel modellare il mondo di John Wick. Non potrei essere più emozionato all'idea di lavorare di nuovo con lui".

John Wick 4 si svolgerà soprattutto tra Berlino e Parigi, con alcune sequenze che saranno ambientate in Giappone e altre a New York. La sceneggiatura è stata scritta da Shay Hatten e Michael Finch, tuttavia non si conoscono ancora i dettagli della trama. L'uscita nelle sale è prevista per il 27 maggio 2022; in John Wick 4 ritroveremo riunita la coppia formata da Keanu Reeves e Laurence Fishburne già insieme nella trilogia di Matrix.