John Wick 4, un misterioso countdown manda i fan in orbita: 'Non c'è più tempo...'

"Non rimane molto tempo", così si legge sul post Twitter della pagina ufficiale dedicata a John Wick 4, @JohnWickMovie. Allegato al tweet c'è anche un video in diretta di una clessidra, alla cui destra ed è segnato il tempo rimanente. A sinistra, invece, c'è un numero che la produzione invita a contattare.

Cosa significa quella clessidra? Mancano poche ore per scoprirlo, ma i fan sono già su di giri. Come saprete non si è ancora avuto traccia di un trailer di John Wick 4, e forse questo countdown potrebbe riferirsi al suo rilascio. Ma come sempre le teorie sono numerosissime, e non resta che aspettare - possibilmente pazientemente. Intanto basterà mandare un messaggio al 310-564-8005, numero indicato proprio nel tweet della pagina ufficiale del franchise sopracitato. Così facendo si entrerà nel programma ufficiale progettato per tenere i fan aggiornati sulle prossime novità.

John Wick 4 non approderà al cinema prima della fine del 2022, purtroppo. Infatti, la première ufficiale è datata al 24 Marzo 2023. Anche qui bisogna essere estremamente pazienti, nonostante l'hype sia davvero incontenibile, soprattutto dopo la notizia della creazione del John Wick Universe che annuncia lunga vita per la saga.

Intanto il franchise si espande con un film che vede Ana De Armas (Blonde) protagonista: parliamo di Ballerina, spin-off ufficiale di John Wick. Da pochissimo sono cominciate le riprese del film, e già arriva la notizia che Keanu Reeves e Ana de Armas reciteranno insieme in Ballerina. Keanu, chiaramente, tornerà nei panni di John Wick. Non è la prima volta che i due attori recitano insieme, infatti nel 2015 sono stati due dei protagonisti di Knock Knock di Eli Roth.



Scriverete al numero misterioso? Fatecelo sapere nei commenti!