John Wick 4 sarà da record del franchise? Keanu Reeves punta a dominare il box office

Nonostante la durata colossale di tre ore, John Wick: Capitolo 4 va verso il miglior debutto globale della saga con Keanu Reeves, stando alle prime stime al box office in vista del debutto internazionale fissato per domani 23 marzo in Italia e venerdì 24 in Nord-America.

In base ai dati di mercato, infatti, John Wick: Chapter 4 esordirà con circa 115 milioni di dollari a livello globale per Lionsgate/Thunder Road Films/87 Eleven (65-70 milioni da Stati Uniti-Canada, 45 milioni dal resto del mondo), una cifra che segnerebbe un nuovo record per il debutto al box office di un film del franchise. John Wick 4 ha già i voti più alti della saga, con un sonoro 93% di gradimento su Rotten Tomatoes.

Il precedente episodio, John Wick: Chapter 3 - Parabellum, fece registrare 5,9 milioni nelle anteprime del giovedì, che portarono poi ad un primo giorno d'apertura da 22,6 milioni il venerdì e un esordio sull'interno week-ed da 56,8 milioni negli Stati Uniti, che ad oggi (forse ancora per poco) rappresenta il record del franchise. Il trequel avrebbe concluso la sua corsa a 171 milioni nazionali e 328,3 milioni in tutto il mondo, diventando la puntata di maggior incasso della saga con 588,7 milioni. Il guanto di sfida è lanciato: John Wick: Capitolo 4 riuscirà a fare di meglio? I quasi 40 minuti di durata in più saranno di ostacolo? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

