John Wick 4 è il miglior film della saga di Keanu Reeves? Rotten Tomatoes parla chiaro

John Wick: Capitolo 4 debutterà nei cinema di tutto il mondo questa settimana, il 23 marzo in Italia e il 24 in Nord-America, e se il film di Keanu Reeves potrebbe segnare il record al box office per la saga va segnalato che il nuovo action targato Chad Stahelski un primato lo ha già ottenuto.

John Wick 4 è infatti il film con i voti in assoluto più alti del franchise, come sottolineato dalla pagina del famoso aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes dedicata alla saga: dopo aver debuttato con una votazione media dell'88%, che sarebbe stata leggermente inferiore a quella di John Wick: Capitolo 3 del 2019 e John Wick 2 del 2017, il film ha ottenuto voti addirittura più alti grazie alla pubblicazione di nuove recensioni arrivate dopo la premiere al South by Southwest Film Festival e alla premiere mondiale di Los Angeles - dove il cast ha omaggiato il compianto Lance Reddick.

Nei giorni scorsi infatti John Wick 4 è stato Certificato 'Fresco' su Rotten Tomatoes con una votazione del 93%, per distacco la migliore del franchise. Seguono John Wick: 3 e John Wick 2, fermi a pari merito all'89%, e chiude il primo John Wick del 2014, con una percentuale di gradimento dell'86%.

Ricordiamo che il film debutterà al cinema questa settimana: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti vi invitiamo a fare scorta di fazzoletti, perché Keanu Reeves ha dedicato John 4 a Lance Reddick e il film includerà un tributo all'attore nei titoli di coda.