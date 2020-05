John Wick 4 e Matrix 4 non si scontreranno: niente conflitto d'interessi per Keanu Reeves

Keanu Reeves o... Keanu Reeves? Scelta piuttosto difficile quella che si sarebbe presentata davanti ai tanti fan dell'attore tra qualche tempo, quando John Wick 4 e Matrix 4 avrebbero dovuto condividere lo stesso weekend d'uscita.

Fino a poco fa, infatti, sia il quarto capitolo della saga di Stahelski che il nuovo film delle sorelle Wachowski avevano il loro debutto fissato per il 21 maggio 2021: a causa degli ultimi eventi, però, la coincidenza sembra fortunatamente saltata.

John Wick 4 è stato infatti posticipato addirittura di un anno: il film sullo spietato killer della mafia è slittato al 27 maggio 2022, lasciando quindi il campo completamente sgombro alle nuove avventure di Neo. La decisione della produzione ha evitato una situazione abbastanza anomala: difficilmente capita che due film di questo calibro condividano la giornata della premiere, e considerata l'incredibile popolarità dei due franchise e del loro protagonista è facile immaginare che si sarebbero pestati i piedi a vicenda.

Non è comunque detta l'ultima parola: la produzione di Matrix 4 ha infatti subito un lungo stop a causa dell'emergenza coronavirus, e dunque anche in questo caso uno slittamento è tutt'altro che improbabile. Difficilmente, però, si punterà nuovamente alla stessa data del rivale! Intanto un nuovo fan poster di John Wick ci mostra Keanu Reeves in azione; vediamo, invece, in che modo The Continental espanderà il mondo di John Wick.