John Wick 4: Lionsgate gli dedica un'intera Wick Week, ecco il primo trailer!

John Wick 4 uscirà nelle sale italiane il 23 marzo 2023 e la Lionsgate è pronta a un lavoro straordinario per promuovere l’ultimo capitolo del franchise action con protagonista Keanu Reeves annunciando l’inizio della Wick Week.

Pochi secondi dopo la fine del Super Bowl 2023 lo studio ha presentato un teaser di John Wick, assicurando gli spettatori dell’evento sportivo che, a partita finita, inizia l’azione. Parte, dunque, quella che è stata chiamata la Wick Week, cinque giorni di contenuti esclusivi sul nuovo lavoro di Chad Stahelski da scoprire sui canali Lionsgate.

Il regista si era espresso in questo modo, a proposito della sua ultima fatica, su Empire Magazine: “Se prendete Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, lo mixate con Zatoichi e ci infilate dentro un po’ di mitologia greca, probabilmente avrete qualcosa di simile a questo. È diventato un po’ pericoloso dopo il terzo film perché abbiamo una formula che funziona ma ci siamo detti di non voler fare di nuovo la stessa cosa. Quindi adesso, nel numero quattro, avremo diverse storyline. Il film sarà differente, più epico”.

John Wick 4 sarà un prodotto dal respiro globale e avrà scene girate in Francia, in Giordania, a Tokyo e ancora in altri paesi, prendendo spunto dall’attitudine vagabonda di Stahelski che ha continuato: “Viaggio molto. Sto girando per Parigi, vedo l’Arco di Trionfo e mi dico, okay, mi è venuta un’idea. Così l’aggiungo nel film. Ho alcuni amici cowboy nella community degli stunt e quindi penso che ci starebbe bene una gag con i cavalli. Due grandi sequenza sono state ispirazioni dell’ultimo minuto che avrei sempre voluto provare senza sapere come”.

John Wick 4 sarà il capitolo con più azione di tutto il franchise, in attesa del quinto e ultimo film che, forse, chiuderà la storia di uno dei sicari più amati degli ultimi anni di cinema.