John Wick 4, Keanu Reeves: 'Il film più difficile che abbia mai fatto'

Dopo l'arrivo del primo trailer di John Wick 4, Keanu Reeves ha fatto un'apparizione alla convention CCXP dove ha avuto modo di parlare ampiamente del nuovo capitolo in arrivo nelle sale nel 2023. L'attore ha affermato senza mezzi termini che quest'ultima avventura è stata la più difficile da girare riferendosi alla sua intera carriera nel cinema.

Dopo aver mostrato anche il nuovo poster di John Wick 4, nel corso della convention in Brasile, Keanu Reeves ha affermato: "John Wick 4 è il film più difficile che abbia mai fatto. In termini di azione, è il film più difficile che abbia mai girato. Ma è questo che lo rende bello".

Mentre si trovava sul Thunder Stage della CCXP per il panel di John Wick: Chapter 4, Reeves ha detto alla folla della convention che "c'è un sacco di gente che sta dando la caccia a [John Wick], e ci sono un sacco di scene di diverso tipo che sono pensate per avere più azione". L'attore di Matrix ha anche anticipato una sequenza d'azione che ruota intorno all'Arco di Trionfo di Parigi, descrivendola come "una scena di lotta nella frenesia del traffico".

"La Tavola è questo mondo al di sopra del mondo e le persone, gli assassini, sotto La Tavola sono sconfinati come i granelli di sabbia nella spiaggia. Quindi ci [sono] molte persone che danno la caccia a John Wick", ha detto Reeves. "Ma in realtà, per i film di John Wick, si tratta solo dell'invenzione di un certo tipo di sequenze, giusto? Come si possono realizzare queste sequenze?".

John Wick 4 sarà il film più lungo della saga e in quanto capitolo conclusivo, non ci saremmo potuti aspettare qualcosa di diverso.