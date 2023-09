John Wick 4, Keanu Reeves ha pregato di essere ucciso alla fine del film!

John Wick è da record di incassi per la saga, soprattutto grazie ai suoi incredibili colpi di scena - sapete a quale ci riferiamo in particolare, giusto? Eppure, stando alle parole del produttore Basil Iwanyk, è stato Keanu Reeves stesso a voler modificare la sceneggiatura.

"Dopo il secondo, il terzo e quarto film, riprese così estenuanti arrivano a distruggere Keanu, fisicamente e mentalmente" ha ricordato Iwanyk. "Alla fine, si ritrova a ripetere: 'No, non possiamo farlo di nuovo'. E siamo d'accordo con lui. Ha poi aggiunto: 'Voglio essere ucciso definitivamente alla fine di questo film'. Allora noi: 'Va bene, ma lasceremo un piccolo margine di manovra del 10%".

In effetti – nonostante gli eventi a Parigi parlino chiaro – la morte del protagonista non è ancora confermata, e, alla luce dell'ufficialità di John Wick 5, i fan hanno sempre più punti sui quali interrogarsi.

"Siamo ottimi amici, ci piacciamo e troviamo stimolante il successo di questi film, da un punto di vista critico e commerciale" ha continuato Iwanyk. "Allora, tutti pensiamo: 'Okay, possiamo rimettere insieme la band, basta trovare una buona storia che si inserisca nell'evoluzione di John".

Infatti, "vogliamo tutti quanti un altro John Wick. Non sappiamo come sarà o quando accadrà, ma ci vogliamo bene, e vogliamo altrettanto bene al mondo narrativo. Ci sforzeremo per trovare una soluzione. L'abbiamo trovata? No. E se non riusciremo a farlo? Allora lasceremo perdere. Nessuno vuole far inceppare qualcosa soltanto per il gusto di farlo".

È ancora presto per avanzare qualsiasi tipo di ipotesi; di certo, una grandissima sfida sarà riportare in vita John Wick o stimolare l'attenzione attraverso un prequel.