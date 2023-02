John Wick 4: Keanu Reeves mostra le incredibili coreografie del film nel dietro le quinte

Lionsgate ha diffuso in streaming una nuova anteprima di John Wick 4 in cui Keanu Reeves e gli altri artisti coinvolti nella produzione riassumono le imprese affrontate durante le riprese della pellicola. A detta dell'attore protagonista, questa nuova avventura ha sicuramente alzato il livello della spettacolarità e sarà evidente una volta in sala.

Già nel terzo capitolo del franchise avevamo visto davvero di tutto, da John Wick a cavallo per le strade cittadine fino alla sua lotta per la sopravvivenza nel bel mezzo del deserto, ma in John Wick 4 il livello appare decisamente più alto e spettacolare che mai, per non dire veramente assurdo. Lo stesso Reeves è consapevole che una volta entrato in sala, il pubblico non potrà fare a meno di rimanere a bocca aperta una volta ammirate tutte le coreografie preparate per la storia, alcune delle quali sono visibili nei trailer del film e in questa lunga anteprima.

In molte delle sequenze che ci vengono mostrate, vediamo John Wick fare sfoggio del suo talento nel maneggiare le arti marziali, ma anche l'incredibile capacità di fare fuoco con la sua fedelissima pistola in modi sempre più originali e articolati. Inoltre, per questo quarto capitolo sono tornate le cosiddette "muscle cars", che saranno protagoniste di un folle inseguimento intorno all'Arco di Trionfo a Parigi. Nel filmato vediamo Reeves allenarsi duramente alla guida di una vettura di scena, mentre contemporaneamente deve cercare di prendere bene la mira e sparare. "Abbiamo spinto John Wick al limite", ammette il regista della pellicola.

Tra i nuovi nemici di John Wick, in questo capitolo troveremo Bill Skarsgard che interpreterà uno dei nuovi boss della Gran Tavola; ma ci saranno anche il pericolosissimo villain di Donnie Yen, con la sua abilità di spadaccino, così come anche il cattivo di Scott Adkins, che indossa un pesante costume e trucco per apparire gigantesco.

Avete già recuperato l'ultimo trailer di John Wick 4? Il film uscirà nelle sale il 24 marzo prossimo.

Recentemente, Reeves ha detto la sua sul deepfake e la tendenza sempre più comune a Hollywood di ringiovanire gli attori nei film.