John Wick 4: Keanu Reeves è il migliore sul set, parola dello stuntman

Che Keanu Reeves sia un eccellente attore è cosa risaputa, così come il fatto che la sua fama è superata, forse, solo dalla grande professionalità che il divo di Hollywood ha sempre dimostrato di avere. A darne nuova conferma anche Jeremy Fry, lo stuntman che ha doppiato il nostro nell'intero franchise di John Wick.

In una recente intervista Fry ha infatti dedicato parole d'affetto e di stima al collega con cui da anni condivide set, sudore e alcune delle più avvincenti scene d'azione del cinema contemporaneo: "È una di quelle persone che dà senza risparmiarsi e lavora fino allo stremo. Ogni singola voce sulla sua bravura e bontà d'animo è vera al 110%"

Lo stuntman ha poi continuato raccontando anche una delle ultime scene che li hanno impegnati sul set di John Wick 4:

"C'era una scena in cui volevamo che Keanu passasse appena sopra la videocamera, ma allo stesso tempo volevamo che rimanesse fissa su di lui. Ci abbiamo lavorato per parecchio tempo perché era una scena complessa, ma alla fine siamo riusciti a girarla: ha fatto davvero un eccellente lavoro. È sempre interessante per me quando gli attori vogliono girare da soli i propri stunt, soprattutto quando possono usare dei professionisti ben sapendo che il pubblico non noterà mai lo scambio, ma Keanu sa esattamente cosa fare e quando farlo. Non ha mai detto 'Voglio fare questo e quello' perché ha una totale fiducia nelle scelte di Chad Stahelski e sa che richiede la sua presenza solo per le scene che sa essere assolutamente sicure e fattibili".

Nonostante le parole di Fruy abbiano confermato quello che già sapevamo, fa sempre piacere sapere che uno degli attori più amati del cinema è anche un professionista a 360 gradi e soprattutto che la cosiddetta Keanitude non è solo una percezione esterna che il pubblico ha di Reeves, ma qualcosa che vive quotidianamente.

A proposito di rassicurazioni è stato confermato che John Wick 4 e Matrix 4 non si scontreranno ai box-office, come invece si era precedentemente temuto, ma ciò non vuol dire che i problemi non siano di casa in una produzione così importante, come quelli che Halle Berry ha avuto sul set di John Wick 4.