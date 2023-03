John Wick 4, Keanu Reeves e gli incidenti sul set: 'Ho spaccato la testa a un uomo'

Quando giri un film come John Wick 4 qualche incidente è da mettere in conto: gli stunt presenti nella saga con Keanu Reeves non sono di quelli privi di rischi, come confermano le parole dell'attore di Matrix che, in queste ore, ha parlato proprio degli inconvenienti a cui si è dovuto far fronte sul set dell'ultimo capitolo della saga.

Stando a quanto raccontato da Reeves, il film che secondo Chad Stahelski sarebbe dovuto durare quasi 4 ore ha riservato un po' di spiacevoli contrattempi nel corso delle sue riprese, fra teste spaccate e incidenti d'auto con tanto di corsa in ospedale.

"Beh, penso che tutti siamo decisamente stanchi, ma è quel genere positivo di stanchezza. È come riposarsi dopo aver scalato una montagna, come aver finito una partita e aver vinto. In termini di incidenti: una volta ho commesso l'errore, ho rotto la testa a un uomo. Quello fu davvero brutto, ca**o (scusate il linguaggio). Ma oltre a quello... Ah, una volta un ragazzo è stato colpito da una macchina. Siamo dovuti andare in ospedale, ma stava bene" sono state le parole dell'attore.

L'importante, comunque, è che tutti siano riusciti ad arrivare al termine delle riprese (più o meno) sani e salvi. Prima di fiondarvi in sala per l'ultimo capitolo del franchise, comunque, qui vi lasciamo la nostra guida alla timeline di John Wick.