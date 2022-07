John Wick 4, ecco Keanu Reeves nella prima foto ufficiale del film!

L'astinenza da azione surreale, sparatorie poco credibili e acrobazie ancora meno sta cominciando a pesare sempre più: sono passati ormai 3 anni da quando abbiamo visto per l'ultima volta all'opera John Wick, e la voglia di tornare a seminare terrore in compagnia del nostro sicario preferito è davvero tanta! Insomma, chi vuole un'anteprima?

Siamo sicuri che, a potervi vedere, sareste tutti lì con le mani alzati proprio come noi: la produzione questo lo sa benissimo, ed ha infatti deciso di stimolare la nostra voglia di John Wick 4 con la prima foto ufficiale dell'attesissimo nuovo capitolo della saga che, stando alle parole del suo protagonista, era stata pensata per un attore 75enne in luogo di Keanu Reeves.

La foto è molto semplice e, chiaramente, non ci svela nulla della trama: tutto ciò che vediamo è proprio il nostro John Wick circondato da candele in quello che ha tutto l'aspetto di essere un momento di raccoglimento prevedibilmente destinato a venir interrotto dal solito spargimento di sangue che accompagna il cammino dell'ex-affiliato della mafia russa.

Una foto che non ci anticipa nulla, dunque, ma che ci permette finalmente di rivedere il buon Keanu nei panni di uno dei suoi personaggi più apprezzati: mica poco, non vi pare? A proposito del film, comunque, Keanu Reeves ha confessato di non volere un lieto fine per la storia del suo John Wick.