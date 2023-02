John Wick 4, Keanu Reeves:'C'è una forte influenza giapponese'

Keanu Reeves tornerà nel ruolo del sicario John Wick nel quarto capitolo cinematografico del franchise di grande successo. In una recente intervista rilasciata a Total Film, Reeves ha parlato dell'influenza della cultura giapponese nel film, che prende direttamente ispirazione dagli anime e dai lungometraggi nipponici.

"Gli anime giapponesi e il cinema giapponese sono stati sicuramente qualcosa che ho amato e da cui sono stato influenzato. E il bushido [codice di condotta dei samurai] è sicuramente un tema nel nostro film, quindi dall'esterno sembra molto adatto, l'idea dell'onore e del sacrificio. C'è sicuramente una forte influenza giapponese" ha dichiarato l'attore.

Il cast del quarto film diretto da Chad Stahelski comprende, oltre a Keanu Reeves, nomi del calibro di Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick e Natalia Tena.

John Wick 4 vede il ritorno del sicario interpretato dalla star di Matrix - recentemente Keanu Reeves è stato vittima di uno stalker verso il quale è stato disposto un ordine restrittivo - che scopre una via per sconfiggere la Gran Tavola.

Tuttavia, prima di guadagnare la libertà, John Wick è costretto ad affrontare un nuovo potente nemico con alleati in tutto il mondo e amici che potrebbero improvvisamente tramutarsi in nemici. L'uscita è prevista in Italia il 23 marzo, un giorno prima rispetto alla distribuzione negli USA.



