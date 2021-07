John Wick 4, da Keanu Reeves a Donnie Yen: ecco lo stellare cast del nuovo capitolo!

Dopo la recente conferma del ritorno di Ian McShane in John Wick 4, andiamo insieme alla scoperta di tutti gli attori che prenderanno parte al cast del nuovo capitolo della saga action con protagonista Keanu Reeves, dai volti noti del franchise alla new entry più attese.

Per quanto riguarda i ritorni, oltre a Reeves (John Wick) e McShane (Winston) è confermata anche la presenza di Laurence Fishburne e Lance Reddick, che riprenderanno rispettivamente i panni del re del Bowery e di Charon, il concierge del Continental Hotel di New York.

Ad impreziosire ulteriormente il cast troviamo poi la star di Ip-man Donnie Yen, l'attore giapponese Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Shamier Anderson e Bill Skarsgård (IT), i cui ruoli però non sono ancora stato rivelati. Sul fronte dei villain è stato invece ingaggiato Marko Zaror (Machete Kills, Alita - Angelo della Battaglia), che interpreterà una delle minacce principali che l'assassino di Keanu Reeves troverà sulla propria strada. In calce alla notizia potete trovare il recap del cast pubblicato da IGN.

Diretto da Chad Stahelski, il film è entrato in produzione a giugno in vista dell'uscita fissata al 27 maggio 2022. Al momento non è stato diffuso ancora alcune dettaglio sulla trama, se non per il fatto che sarà ambientata principlamente a Berlino e Parigi, con alcune scene che si svolgeranno in Giappone.

A proposito del franchise, è stato svelato l'impressionante budget della serie spin-off The Continental.