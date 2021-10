John Wick 4, Keanu Reeves descrive una scena di combattimento 'molto intensa'

Ad Agosto avevamo appreso che John Wick 4 stava girando contemporaneamente in 3 Paesi, adesso arrivano altre news dal set. Infatti il protagonista Keanu Reeves ha descritto in un'intervista per Today una delle scene di combattimento del film in arrivo.

L'attore ha raccontato di aver girato scene in cui il suo personaggio si scontra con delle persone nel bel mezzo del traffico. Il franchise ha visto spesso scene di combattimento che coinvolgono mezzi come auto, moto e cavalli, e ora ad essere coinvolto è il vero e proprio traffico stradale, in una combinazione di sparatorie e incidenti.

"Sono divertenti. Sono intense", ha detto Reeves a Today. "Ci sono scene d'azione in John Wick davvero incredibili e diversi nuovi personaggi, ed è stato davvero divertente interpretare di nuovo questo ruolo e raccontare una nuova storia. Sai, ci sono personaggi inediti e stiamo aprendo un po' questo mondo mondo. In questo momento stiamo girando questa folle scena di combattimento in mezzo alle macchine. Quindi ci sono incidenti stradali e scontri a fuoco". Una combinazione davvero esplosiva, che il regista Chad Stahelski avrà sicuramente gestito al meglio.

I fan sperano che possa arrivare presto un video di una di queste scene. Nell'attesa noi vi raccontiamo tutte le ultime news di produzione su John Wick 4!