John Wick 4, Keanu Reeves e il buffo regalo agli stuntman

La gentilezza di Keanu Reeves è così celebre che nel corso degli anni è cresciuto il mito legato all'animo buono dell'attore. In linea con le lodi decantante del web, Keanu Reeves ha fatto un regalo molto buffo a tutta la troupe di stuntman in azione sul set di John Wick 4.

L'impressionante lavoro degli stuntman in una pellicola di tale portata è stato riconosciuto sia dal protagonista che dal regista Chad Stahelski che ha dichiarato che gli stuntman di John Wick 4 si meriterebbero un Oscar per il lavoro svolto sul set.

In un'intervista al New York Times, il coordinatore degli stuntman Jeremy Marinas e Stahelski hanno raccontato come Keanu Reeves abbia regalato a tutti i membri dello staff di stuntman una maglietta con su inciso il numero di le volte che ognuno di loro è morto nel film. Pare, infatti, che moltissimi stuntman siano stati adoperati nel corso delle riprese per un totale di oltre 20 uccisioni ciascuno.

Ad esempio, per girare l'iconica scena che mostra Reeves combattere mentre sale e scende per la rampa di scala della Basilica del Sacré-Coeur ci sono voluti ben 35 stuntman.

"Vuoi che 100 ragazzi cadano dalle scale e vuoi che io faccia ogni reazione e cada in modo diverso. Certo che lo fai. Era come se fossimo solo un altro giorno di lavoro", ha detto Marinas.

Quali sono i piani per John Wick 5?

Non è pervenuta ancora nessuna notizia ufficiale circa un quinto capitolo di John Wick. Ciò che è certo è che l'universo di John Wick è pronto a espandersi con lo spin-off Ballerina e la serie TV The Continental in arrivo entro il 2023. Ma ai fan non dispiacerebbe anche uno spin-off sul mitico Caine.

Non vi resta che rimanere sintonizzati per i prossimi aggiornamenti sulla saga cinematografica di John Wick!