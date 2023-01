John Wick 4, Keanu Reeves anticipa: 'Il film con più azione di tutto il franchise'

Pochi giorni dopo l'uscita delle nuove copertine di TotalFilm con i protagonisti di John Wick 4, la star del franchise Keanu Reeves ha anticipato di aver portato ad un "livello successivo" le sue abilità di guida e di arti marziali grazie al suo allenatore di judo e ju-jitsu Dave Camarillo.

"John Wick 4 ha più azione di tutti i film [di John Wick], il che la dice lunga", ha anticipato l'attore nel nuovo numero della rivista. "È un grande spettacolo." Reeves ha continuato: "John Wick 4 è stato il ruolo fisico più difficile che abbia mai avuto nella mia carriera finora. Mi sono davvero addestrato moltissimo".

Per la pellicola, l'attore ha dovuto affinare la sua guida acrobatica: "Abbiamo portato la guida in macchina a un livello superiore, cosa che mi piace molto", ha affermato Reeves. "Ci sono acrobazie di 180 gradi, di 270 gradi, drifting... Quindi è stato davvero divertente, ho avuto la possibilità di imparare quelle abilità. John Wick 4 è la nostra opera più grande", ha concluso. "Oh mio Dio, sarà pazzesco amico!"

Nel cast, oltre ai ritorni di Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ian McShane, anche i debutti di Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Rina Sawayama e Scott Adkins. John Wick uscirà nelle sale italiane il prossimo 23 marzo 2023.