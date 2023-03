John Wick 4, l'ultima intervista a Lance Reddick: 'Siamo davvero una famiglia'

Nel giorno in cui John Wick 4 fa il suo debutto nelle nostre sale, non possiamo fare a meno di rivolgere ancora un pensiero a Lance Reddick: la star di Charon ha lasciato un vuoto impossibile da colmare nei fan della saga, ma ascoltare la sua voce nella sua ultima apparizione in TV ci aiuta comunque a rendergli ancora una volta omaggio.

Ricordato dal cast di John Wick 4 durante l'anteprima del film, Reddick ha infatti preso parte alcuni giorni fa insieme a Keanu Reeves e Ian McShane al Kelly Clarkson Show, durante il quale ha avuto modo di parlare di quelli che sono, a suo modo di vedere, i temi portanti di questo nuovo capitolo del franchise.

"Lo vedi con noi tre come la famiglia non sia solo quella in cui nasci, ma anche quella che costruisci, noi siamo una famiglia. [...] Per me il tema della famiglia è un tema importantissimo in questo film, molto più di tutti gli altri" sono state le parole dell'attore scomparso solo pochi giorni dopo quest'ultima comparsata televisiva.

Un'assenza, quella di Lance Reddick, alla quale non si potrà non ripensare ogni volta che si riguarderà uno dei film di John Wick. Qui, a tal proposito, trovate il commosso ricordo che la moglie di Lance Reddick ha condiviso sui social per ringraziare i fan di tutto l'affetto dimostrato in questi giorni.