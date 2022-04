John Wick 4: prima immagine promozionale dell'attesissimo film con Keanu Reeves!

L'uscita di John Wick 4 è ancora lontana ma nelle scorse ore è stata diffusa una prima immagine promozionale del film con Keanu Reeves. L'occasione giusta per farlo è stato il CinemaCon di Las Vegas, l'evento dedicato all'industria cinematografica in cui è stato mostrato un poster dedicato all'ex assassino mercenario.

L'immagine che potete vedere in calce alla notizia, suddivisa in 6 pannelli, mostra proprio Keanu Reeves che punta la sua pistola ad una minaccia fuori campo non meglio identificata per il momento. Sullo sfondo si intravedono fiori di ciliegio, sottolineando come il Giappone sarà una delle principali location di John Wick 4.

Sull'immagine promozionale sui toni del verde e dell'arancio, ancora non compare il nome ufficiale della pellicola, rapporti precedenti suggerivano che il titolo del film sarebbe stato John Wick: Chapter 4 – Hagakure, un antico testo giapponese che raccoglie i pensieri e gli insegnamenti di Yamamoto Tsunetomo, un leggendario samurai. Per il momento però, questo nome non è stato ancora confermato.

Staremo a vedere se nel corso del CinemaCon verranno fatte nuove rivelazioni sul film con protagonista Keanu Reeves e se appunto, verrà ufficializzato il titolo di questa attesissima pellicola che a meno di ulteriori rinvii farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il prossimo 24 marzo 2023.