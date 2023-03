John Wick 4, Ian McShane ci scherza su: 'Tagliate scene action di Winston in kilt'

Ian McShane, star della saga di John Wick che tornerà nei panni del mitico Winston anche nell'apprezzatissimo John Wick Capitolo 4, ha scherzato sulle folli scene action del nuovo film con Keanu Reeves immaginandone una particolarmente divertente.

Durante un'apparizione al Late Night with Seth Meyers, l'attore ha dichiarato: "Si, questi pazzi l'hanno fatto, mi hanno lasciate fare alcune scene d'azione, finalmente! Ma a quanto pare le hanno tagliate dal film finale perché erano abbastanza esplicite", ha detto. "No, davvero, dico sul serio, erano molto esplicite. Purtroppo ruotavano intorno a questa antica forma di arti marziali chiamata McThai, che ho dovuto imparare per le riprese. È un'antica forma d'arte marziale scozzese, nella quale indossi un kilt, tutto nudo sotto, e corri verso i tuoi avversari terrorizzandoli. La mia scena era così: correvo con quel kilt verso Donnie Yen, e lui scappava dall'altra parte!".

Sebbene i commenti di Ian McShane siano chiaramente uno scherzo, l'attore inglese in passato aveva espresso il desiderio di prendere parte alle elaborate scene d'azione della serie di John Wick. Purtroppo per lui, però, potrebbe dover aspettare ancora un po' per avere l'occasione, poiché il regista Chad Stahelski ha recentemente suggerito che lui e Keanu Reeves non hanno alcuna fretta di iniziare a lavorare su John Wick Capitolo 5. "Keanu ed io per il momento abbiamo finito. Daremo un po' di riposo a John Wick", ha detto Stahelski. "Ma sono sicuro che lo studio ha un piano per John Wick: Capitolo 5, e se questo quarto episodio sarà ben accolto allora prima o poi torneremo."

Del resto John Wick 4 durerà tre ore ed è già stato accolto come uno dei migliori action del decennio, quindi il duo potrebbe essersi guadagnato una piccola pausa. Il film, lo ricordiamo, uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal 23 marzo prossimo.