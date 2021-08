John Wick 4: un altro grande nome di Hollywood raggiunge Keanu Reeves nel cast

Dopo l'annuncio di Bill Skarsgard e la conferma del ritorno di Ian McShane, il cast di John Wick 4 continua ad espandersi ora che un altro grande nome di Hollywood è entrato ufficialmente a far parte del nuovo film con protagonista Keanu Reeves.

Stiamo parlando di Clancy Brown, storico volto 'duro' del cinema americano noto per i suoi ruoli in Highlander, Blue Steel e Hurricane, visto recentemente anche in Una donna promettente e visto anche in tv con apparizioni in Lost, The Flash, Daredevil, The Punisher e The Crown. Brown si unirà ad un cast già ricchissimo che include il maestro delle arti marziali Donnie Yen, il celebre volto del cinema giapponese Hiroyuki Sanada, e poi ancora Rina Sawayama, Shamier Anderson e Lance Reddick.

Le riprese sono attualmente in corso, e il regista Chad Stahelski ha salutato il nuovo ingresso nel suo cast dichiarando: "Sono un fan di Clancy Brown da quando ho memoria. Poter lavorare con lui a questo progetto è un onore. Sarà un'aggiunta perfetta al mondo di John Wick!"

Originariamente pensato per essere girato back-to-back con John Wick 5, John Wick 4 ha attualmente una data d'uscita fissata per il maggio 2022: la trama è attualmente sconosciuta, anche se secondo alcune indiscrezioni il nuovo film servirà per espandere l'universo narrativo della saga e preparare il terreno allo spin-off cinematografico Ballerina e a quello televisivo, The Continental. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, che di certo arriveranno nel corso delle prossime settimane man mano che le riprese si avvieranno verso la loro conclusione.