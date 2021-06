John Wick 4, anche Hiroyuki Sanada si unisce al cast del nuovo film con Keau Reeves

Dopo il recente ingresso di Donnie Yen, ecco che adesso anche il mitico Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat, Army of the Dead) si è ufficialmente unito al cast di John Wick 4 con Keanu Reeves, dove sono stati anche confermati Nabs Shamier e la pop-star Rina Swayama.

John Wick 4 sarà "un film giramondo" che seguirà dunque le orme del secondo e terzo capitolo della serie.

Il quarto film diretto da Chad Stahelski si muoverà soprattutto tra Parigi e Berlino, che sono anche i luoghi in cui si svolgeranno la maggior parte delle riprese oltre a New York City. La storia di John Wick interpretato da Keanu Reeves raggiungerà però anche il Giappone, alla scoperta del sottobosco criminale del lontano oriente. E sia Parigi che Berlino che Tokyo influenzeranno non poco la storia.



La produzione di John Wick 4 dovrebbe iniziare il prossimo giugno ma la pre-produzione del film è già cominciata a Berlino. E come sappiamo già, il quinto capitolo non verrà girato più back-to-back, in contemporanea, con il quarto. Al momento è tutto ciò che sappiamo, mentre Keanu Reeves continua il suo allenamento per tornare nei panni di uno dei più letali assassini mai apparsi sul grande schermo.



L'uscita di John Wick 4 è attualmente prevista nelle sale cinematografiche americane per il 27 maggio 2022.