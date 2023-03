John Wick 4. all'Hard Rock Hotel di New York parte la The Continental Experience!

L'uscita di John Wick 4 è sempre più vicina. Per celebrare al meglio l'arrivo nei cinema della pellicola l'Hard Rock Hotel di New York e la Lionsgate hanno organizzato una esperienza indimenticabile per i fan della saga che potranno respirare l'aria e l'atmosfera del The Continental del film.

Una promozione di altissimo livello per quella che è una delle pellicole d'azione più attese dell'anno. L'idea di realizzare una iniziativa di questo tipo punta a rendere sempre più partecipata e coinvolta l'uscita del film al cinema dopo anni di attesa. La The Continental Experience sarà disponibile dal 16 al 20 marzo con l'obiettivo di far vivere a coloro che decideranno di alloggiare nell'hotel newyorkese una esperienza senza precedenti.

Mentre le prime reazioni a John Wick 4 parlano del miglior action del decennio, l'Hard Rock Hotel ha svelato quale saranno le esclusive per coloro che decideranno di usufruire della The Continental Experience. Sarà proposto un menu di otto portate e una serie di cocktail ispirati alla celebre organizzazione della Tavola Alta del film disponibili per gli ospiti della struttura fino al 30 aprile. L'Hotel, inoltre, regalerà ad un fortunato vincitore un abito personalizzato disegnato da Paco Delgado e un soggiorno di due notti nella loro Rock Star Suite. La struttura, inoltre, in omaggio al ruolo che il cane di John ha nei film, offre un servizio di custodia per cani esclusivo.

Per festeggiare al meglio l'uscita di John Wick 4 la Lionsgate gli ha dedicato una Wick Week esclusiva per celebrare la saga e l'iconico personaggio interpretato da Keanu Reeves. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!