John Wick 4, una foto annuncia l'avvio della produzione!

Sono passati ormai due anni dall'annuncio di John Wick 4: il quarto film di uno dei franchise più fortunati e amati degli ultimi anni fu messo in cantiere immediatamente dopo l'incredibile successo del terzo capitolo, conferma di un amore da parte dei fan che non sembra destinato a calare in tempi brevi.

In questi due anni ne sono successe di tutti i colori, con la pandemia che ha inevitabilmente rallentato anche l'inizio dei lavori sul film in cui vedremo Hiroyuki Sanada scendere in campo al fianco del John Wick di Keanu Reeves: il tempo dell'attesa è però finalmente giunto al termine, almeno a giudicare dall'ultimo annuncio della produzione.

Una foto scattata sul set, infatti, ha annunciato l'avvio dei lavori su John Wick 4: dopo tanta attesa si avvicina dunque il momento di rivedere in azione lo spietato killer temuto dall'intera mafia russa, sperando che anche stavolta si tratti di un bagno di sangue e violenza degno dei tre film precedenti. Questo quarto capitolo, ricordiamo, sarà diretto ancora una volta da Chad Stahelski e potrà contare sulla scrittura di Shay Hatten e Michael Finch.

Quali sono le vostre aspettative per questo nuovo episodio del franchise? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, anche Donnie Yen è entrato a far parte del cast di John Wick 4.