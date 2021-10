John Wick 4, finite le riprese: non crederete mai al regalo di Keanu Reeves per la troupe!

Cuore d'oro, portafogli immenso: le riprese di John Wick 4 sono ufficialmente terminate, ma in queste ore l'attenzione del web è stata catturata all'esagerato regalo che Keanu Reeves ha consegnato ai membri della troupe per festeggiare la fine dei lavori.

Due degli stuntmen che hanno lavorato al film, infatti, hanno condiviso sui social network i loro nuovi fantastici regali da parte di Keanu Reeves: un Rolex Submariner a testa: sia Bruce Lee Concepcion che Jeremy Marinas hanno mostrato i doni sulle proprie pagine di Instagram, e nelle immagini postate si può distinguere chiaramente il retro dell'oggetto prezioso, con inciso il nome del proprietario. "The John Wick Five. Jeremy. Grazie. Keanu. JW4 2021", recita l'incisione. Secondo le stime, ogni orologio ha un valore di $10mila dollari.

John Wick 4 è stato girato contemporaneamente in tre città, a Berlino, Parigi e Giappone: sarà anche il primo film della saga a non avere una sceneggiatura scritta dal creatore del franchise Derek Kolstad, con il regista Chad Stahelski che è tornato sì a dirigere, ma da un copione scritto dai nuovi arrivati Shay Hatten e Michael Finch.

Qualche settimana fa, Keanu Reeves ha descritto una scena di John Wick 4, in particolare una sequenza di combattimento che l'attore ha definito molto intesa. Il film, lo ricordiamo, ha una data d'uscita fissata per il 27 maggio 2022; nel frattempo, la Lionsgate continua a lavorare su The Continental, la serie tv prequel della saga cinematografica con Keanu Reeves e incentrata sulle origini della nota catena d'alberghi per assassini a pagamento al centro del franchise: la serie tv non ha ancora fissato una data di uscita.