John Wick 4, il film con Keanu Reeves sta girando contemporaneamente in tre paesi!

Sebbene non fosse presente di persona, Keanu Reeves è stato uno dei grandi protagonisti del recente CinemaCon. Oltre al titolo ufficiale e le prime scene del nuovo Matrix, infatti, è arrivato un importante aggiornamento sullo stato dei lavori di John Wick 4.

Secondo quanto riportato da Aaron Couch dell'Hollywood Reporter, Lionsgate ha infatti approfittato dal proprio panel al CinemaCon che le riprese di John Wick 4 - partite lo scorso giugno insieme all'aggiunta di Scott Adkins nel cast - si stanno svolgendo contemporaneamente in tre paesi: Giappone, Germania e Francia.

Dopo un primo film ambientato principalmente nell'area di New York, il franchise ha iniziato a viaggiare a livello internazionale già con il secondo capitolo ambientato in parte a Roma, con John Wick 3 - Parabellum che ha poi visto l'assassino di Keanu Reeves fuggire in Marocco, e a quanto pare sembra che esploreremo delle nuove e suggestive ambientazioni anche nella nuova pellicola.

Diretto nuovamente da Chad Stahelski, il film vedrà tra le new entry del cast Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Clancy Brown, che si uniranno ai confermati Laurence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick. L'uscita è fissata al 27 maggio 2022.



