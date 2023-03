John Wick 4, il film debutta con l'88% su Rotten Tomatoes

In rete circolano le prime recensioni di John Wick 4 (film in uscita il 24 marzo 2023 con l'immancabile Keanu Reeves come protagonista), e, stando alla valutazione di Rotten Tomatoes, sembra che il prossimo capitolo della saga riuscirà a essere all'altezza delle aspettative più ottimistiche.

Il celebre sito web ha certificato la pellicola come "fresh" e, sulla base di 26 recensioni, gli ha attribuito un punteggio dell'88% – ma ovviamente potrebbe aumentare o diminuire: ad esempio, nella giornata di ieri 13 marzo ha raggiunto il picco del 90%. Similmente, le prime reazioni definiscono John Wick 4 come "il miglior action movie del decennio".

Così ha dichiarato il regista Chad Stahelski in un'intervista precedente: "Se prendessi Il buono, il brutto e il cattivo, lo incrociassi con Zatoichi e ci ficcassi dentro un mito greco, probabilmente otterrei un prodotto simile a questo. E chi altro pronuncia frasi di questo tipo? Ora sai perché mi piace realizzare i film su John Wick".

Ha poi continuato: "La storia diventa un po' spaventosa, dopo il terzo. Ora abbiamo una formula che funziona, ma a volte è necessario gettare al vento la prudenza e dire: 'Al diamine, non lo faremo più'. Quindi ora, al numero quattro, il numero di trame è aumentato esponenzialmente. Il film stesso sembra diverso. Lo definirei più... epico". Di tutt'altro parere è Chad Stahelski, che con John Wick crede di aver creato una saga sciocca.

Ecco la sinossi ufficiale del film: "John Wick affronta i suoi avversati più letali nell'imminente quarto capitolo della serie. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick inizia la sua battaglia contro la Grande Tavola globale mentre cerca i giocatori più potenti negli inferi, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino".