John Wick 4, la featurette svela alcuni dettagli su Caine

Dopo aver stabilito un record al box office, John Wick 4 ha la sua featurette che svela importanti dettagli sul carismatico killer Caine, interpretato da Donnie Yen.

L'immenso contributo di un personaggio come Caine è stato fondamentale in John Wick 4, essendo l'uomo molto vicino caratterialmente al nostro John Wick: in occasione dell'uscita home video del film, la featurette dietro le quinte approfondirà il legame tra Wick e Caine. In particolare lo special "The Blind Leading the Fight" esplora l'assassino cieco Caine la new entry del quarto capitolo di John Wick mostrando come i suoi impulsi da killer nascano dalla mente in un viaggio dietro le quinte della preparazione di Yen, qual è la sua visione del personaggio e il rigoroso allenamento per vestire i panni di Caine.

La versione home video propone, inoltre, altri contenuti inediti e imperdibili per i fan della saga dell'assassino più amato del cinema:

"Chad e Keanu: Through Wick and Thin" è il titolo dello special in cui i due attori ripercorrono insieme i momenti salienti della loro collaborazione dal primo film di Matrix a oggi;

è il titolo dello special in cui i due attori ripercorrono insieme i momenti salienti della loro collaborazione dal primo film di Matrix a oggi; "Train Like a Killer" : con il maestro d'armi Robert "Rock" Galotti, Keanu Reeves racconta il duro allenamento al quale si è sottoposto per diventare John Wick tra sparatorie e acrobazie;

: con il maestro d'armi Robert "Rock" Galotti, Keanu Reeves racconta il duro allenamento al quale si è sottoposto per diventare John Wick tra sparatorie e acrobazie; "Making A Killing" : i fan della saga si saranno accorti che in John Wick , i set sono parte integrante dell'azione in quanto Wick combatte spesso con gli oggetti che trova a portata di mano. In questo speciale, si scopriranno tutti i passaggi della progettazione dei set di John Wick 4;

: i fan della saga si saranno accorti che in John Wick , i set sono parte integrante dell'azione in quanto Wick combatte spesso con gli oggetti che trova a portata di mano. In questo speciale, si scopriranno tutti i passaggi della progettazione dei set di John Wick 4; "The Psychology of a Killer" : Chad Stahelski esplora la psicologia di John Wick. Malgrado i fan abbiano imparato a conoscere l'assassino da tempo, il personaggio è rimasto avvolto in un velo di mistero. In questo contenuto, si approfondisce il codice etico in base al quale vive Wick e i legami che intreccia con gli uomini che tentano di ucciderlo.

: Chad Stahelski esplora la psicologia di John Wick. Malgrado i fan abbiano imparato a conoscere l'assassino da tempo, il personaggio è rimasto avvolto in un velo di mistero. In questo contenuto, si approfondisce il codice etico in base al quale vive Wick e i legami che intreccia con gli uomini che tentano di ucciderlo. "In Honor of the Dead": il quarto capitolo di John Wick è pieno zeppo di riferimenti a film mai realizzati, per scoprirli non basterà che guardare questo contenuto esclusivo!

Nell'attesa di scoprire se John Wick 4 concluderà la saga, potete leggere le teorie e i ringraziamenti del regista della saga sul futuro dell'assassino di Keanu Reeves.