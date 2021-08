John Wick 4, Donnie Yen: 'Keanu Reeves è un grande, ho molto rispetto per lui'

Donnie Yen sarà uno dei protagonisti dell'attesissimo John Wick: Chapter 4, e in una nuova intervista l'artista marziale di Hong Kong ha elogiato il nuovo film di Keanu Reeves definendolo il più divertente della sua carriera hollywoodiana.

"Devo cogliere questa opportunità per esprimere il mio massimo apprezzamento per Chad Stahelski e Keanu Reeves", ha dichiarato Yen a Collider. "Sono uomini adorabili, dei veri signori, hanno un grande cuore. Keanu ha un'anima buona, è un brav'uomo. Chad è un regista molto ben preparato. La gente pensa a lui come ad un brillante uomo d'azione, ma non è solo quello, capisce davvero i film. È un bibliotecario cinematografico, sa sempre cosa sta succedendo. Mi sto divertendo molto a lavorare con loro in questo film, più di qualsiasi altro dei miei precedenti film di Hollywood, quindi dovevo esprimere il mio apprezzamento".

Donnie Yen ha continuato a lodare ulteriormente Keanu Reeves, aggiungendo: "È fantastico, è più di quanto mi aspettassi. Fa tutto da solo. Le sue scene, le fa lui. Ho un grande rispetto per lui, ed è un ragazzo fantastico con cui lavorare".

Oltre a Reeves e Yen, il cast di John Wick: Capitolo 4 include anche Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), Shamier Anderson (Wynonna Earp), Bill Skarsgård (IT), Scott Adkins (The Bourne Ultimatum) e Clancy Brown (Highlander). ). Inoltre la cantante pop Rina Sawayama farà il suo debutto cinematografico, mentre Lance Reddick, Laurence Fishburne e Ian McShane torneranno dai film precedenti.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti qui sotto.