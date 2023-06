John Wick 4, arriva la director's cut: il film con Keanu Reeves diventa ancora più lungo

John Wick 4 ha stabilito diversi record per la saga di Keanu Reeves, non ultimo quello della durata, ma a quanto pare c'è ancora tanto da vedere e il regista Chad Stahelski ha confermato ufficialmente l'arrivo di una director's cut che conterrà un montaggio più esteso rispetto a quello delle sale.

Oltre a confermare che questa director's cut di John Wick 4 potrebbe durare circa a 15 minuti in più della versione uscita nei cinema di tutto il mondo - che, a 170 minuti, è già di per sé uno degli action più lunghi della storia del cinema - nel corso di una nuova intervista promozionale con ComicBookMovie il regista ha anticipato anche qualche dettaglio aggiuntivo sui contenuti che saranno inseriti nel testo filmico:

"Ho lavorato al Director's Cut, il taglio esteso, e posso dire che è quasi completato. Ci saranno circa dai 10 ai 15 minuti di scene inedite, che abbiamo reinserito dopo averle tagliate prima dell'uscita in sala. Abbiamo rimesso una grossa fetta delle scene a Berlino, e ci sarà anche un personaggio completamente nuovo chiamato The Frau, assente nel film originale: si trova in una scena piuttosto divertente con John, e in un'altra scena con Tracker. E poi alcune altre piccole cose. Quando fai un film, ci sono sempre cose che andrai a togliere perché non si adattano bene al ritmo della storia. Penso che queste sequenze che stiamo reinserendo siano tutte di ottima qualità, adoro la coreografia, adoro i personaggi. Semplicemente non andavano bene nel complesso, sapevo che non ci avrebbero permesso di fare uscire un film così lungo se avesse avuto dei cambi di ritmo e avesse rallentato."

Non ci sono informazioni ufficiali relative all'uscita di John Wick 4: Director's cut, sebbene si stia mormorando il mese di dicembre. Vi terremo aggiornati, nel frattempo recuperate l'annuncio ufficiale di John Wick 5, confermato qualche tempo fa dalla Lionsgate.