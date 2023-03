John Wick 4 conclude la saga? Spiegazione del commovente finale del film di Keanu Reeves

John Wick 4 è arrivato al cinema in Italia e nel resto del mondo, e molti fan di Keanu Reeves si stanno domandando: sarà l'ultimo episodio della saga dedicata al mitico Baba Yaga?

In una riproposizione del classico cliché dell'action hongkonghese nel quale il protagonista è costretto a confrontarsi con un (ex) amico che è anche un suo opposto, John Wick 4 propone un lunghissimo scontro tra John Wick e Kane (interpretato non a caso da Donnie Yen), compagno fraterno del protagonista che viene ingaggiato dal Marchese, il nuovo leader della Gran Tavola (Bill Skarsgård) sotto minaccia (Kane ha una figlia, che il personaggio di Skarsgård fa sorvegliare costantemente) per uccidere Baba Yaga. Il conflitto è il leitmotiv di tutto il film e giunge a conclusione nei minuti finali, quando con uno stratagemma Kane e John Wick riescono ad uccidere il Marchese.

Tuttavia questo stratagemma vede costretto Kane a ferire gravemente il suo amico per far abbassare la guardia al villain, e alla fine di John Wick 4 John Wick muore per le ferite riportate: nessuna rivelazione da colpo di scena dell'ultimo minuto lascia intendere che il protagonista sia segretamente sopravvissuto, dato che il finale volutamente romantico vede Winston (Ian McShane) e Bowery King (Lawrence Fishburne) seppellire John al fianco dell'amata moglie, con l'effige sulla lapide che recita "Marito amorevole" (quello della moglie di John Wick recita: "Moglie amorevole"). Winston e Bowery King sono certi che John Wick sia morto, in alcun modo parrebbe non esserci un piano segreto in atto per nascondere agli occhi del mondo che in realtà John Wick è ancora vivo, ed effettivamente il film conclude tutti gli affari incompiuti di John Wick: è finalmente libero dalla Gran Tavola, i suoi nemici sono sconfitti, semplicemente non gli resta più niente da fare. Sembra impossibile, ma a quanto pare è così: alla fine John Wick è morto davvero.

Il finale di John Wick 4 è una sorpresa particolarmente forte anche per gli addetti ai lavori e i fan più sfegatati della saga, dato che come forse saprete prima del covid la Lionsgate aveva annunciato non solo John Wick 4 ma anche John Wick 5, le cui riprese erano previste back-to-back. I problemi causati dalla pandemia hanno evidentemente cambiato quei piani, e forse la durata esagerata del film (che sfiora le tre ore, col primo montaggio di John Wick 4 che sfiorava le 4 ore addirittura) è nata proprio dalla necessità di accorpare i due film in un solo titolo.

Magari, sulla scia dell'uscita di John Wick 4, il regista Chad Stahelski fornirà una spiegazione in tal senso durante una prossima intervista promozionale, dunque rimanete sintonizzati!