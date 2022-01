John Wick 4, Clancy Brown rivela: 'scoprirete di più sulla Gran Tavola'

In John Wick 4, Keanu Reeves interpreterà ancora una volta il sicario che ora dovrà affrontare i suoi avversari più formidabili: la Gran Tavola. Clancy Brown sarà nel film in un ruolo ancora misterioso e recentemente ha fornito alcune nuovi dettagli su come questo nuovo capitolo espanderà il franchise.

L'annuncio di Brown nel cast di John Wick 4 è arrivato ad agosto e da ciò che ha rivelato, sembra che il suo personaggio giocherà un ruolo importante nel film in generale. L’organizzazione misteriosa che governa il mondo criminale in questo universo verrà lentamente rivelata al pubblico.

Ai microfoni di Collider, Clancy Brown ha spiegato: “Dirò solo che verrà rivelato di più sulla Gran Tavola e il tipo di complessità gerarchica di quella struttura. Io sono in un paio di scene che potresti sostenere siano scene d’azione, suppongo. Molte delle mie scene sono con Bill Skarsgård, il che è stato molto divertente.”



Questa rivelazione potrebbe far felici i fan, le regole della Gran Tavola sono sempre state fondamentali e saperne di più sarà sicuramente interessante. Alla fine del terzo film, dopo aver subito gravi ferite, Wick è stato portato dal Bowery King (Laurence Fishburne), che ha cercato di allearsi con John nella sua lotta per abbattere la Gran Tavola. Sfortunatamente i dettagli di trama di John Wick 4 sono scarsi ma molto probabilmente, troveremo i due che lanceranno il loro assalto all'organizzazione.



L'uscita di John Wick 4 è stata posticipata per cui dovremmo ancora aspettare un po' per saperne di più e scoprire che cosa ci attende.