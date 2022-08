John Wick 4, Chad Stahelski: 'I combattimenti saranno qualcosa di nuovo'

Il primo trailer di John Wick 4 pubblicato poco più di due due settimane fa ci ha permesso di dare un primo sguardo al film, ma adesso il regista Chad Stahelski anticipa qualcosa sul combattimento che vedremo tra Keanu Reeves e Donnie Yen.

Come sappiamo, il quarto capitolo riprenderà dalla conclusione del terzo, con il protagonista che si prepara a entrare in guerra con l'High Table dopo essere stato colpito e lasciato apparentemente morto da Winston e Adjudicator. E qui entra in gioco Yen, che nel trailer pubblicato sembrava lavorare a favore dell'High Table, trovandosi seduto accanto al personaggio ancora sconosciuto di Skarsgård.

Il regista è intervenuto nel corso del Directing Panel al Comic-Con di San Diego, e ha anticipato non solo come sarà il combattimento, ma anche come è stato filmarlo. "Beh, ancora una volta, il me 18enne sarebbe stato tipo, 'Oh, mio ​​Dio, non posso credere che lo sto facendo'." ha esordito il regista. "Cioè, non ho intenzione di mentire, ridacchiavo. Potrei aver fatto battute tutto il tempo. È tipo quando Donnie viene da me con una domanda, io inizio a ridacchiare. Lui mi dice: "Cosa c'è che non va in te, amico?" E io: "Sto dirigendo Donnie Yen, cosa pensi che stia facendo?" Quindi, io mi trovo in mezzo, ho Donnie Yen e ho Keanu Reeves, e sto toccando le mani con tutti loro, facendo cose. E sono tipo, "Merda. Questo è davvero reale". Quindi, si riduce sempre a, posso fare il triplo calcio di Donnie Yen. Posso fare tutto questo, ma vorrei anche portare sullo schermo qualcosa di diverso."

Deve essere infatti complicato discutere nuovamente quelle che sono le mosse iconiche dei due personaggi e portare su schermo qualcosa di completamente nuovo. "Quindi a quel punto ti siedi, arrivi dal personaggio e hai molte discussioni con i ragazzi che a me dicevano: "Okay, Donnie è fantastico in questo. Keanu è fantastico in questo. Sono entrambi grandi attori, quindi appoggiamoci su questo, e facciamo qualcosa che non abbiamo mai visto prima"." ha spiegato Stahelski. "Dunque ora hai, quel Donnie Yen con una spada e una pistola e Keanu con una spada da samurai e un paio di pistole che lancia un AR-15 e una stanza degli specchi di vetro con manufatti giapponesi. E vediamo cosa succede."

Il risultato di questo ragionamento, bisogna ammetterlo, incuriosisce tutti. Intanto ecco una foto di John Wick 4.