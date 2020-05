John Wick 4, Chad Stahelski promette: 'Così tante idee folli che non ho idea di come fare'

Nel corso di una recente intervista con Collider, il regista Chad Stahelski si è detto leggermente preoccupato per il franchise con Keanu Reeves e per la capacità di continuare ad alzare l'asticella di capitolo in capitolo.

“Penso che Dave e io fossimo entrambi bravi in ​​quello che facevamo come stuntman e come coreografi. Quindi, non vogliamo perdere quelle capacità", ha detto Stahelski a Collider. "Voglio essere forte con l'azione. Voglio essere un regista migliore, ma ciò non significa che voglio fare meno azione o avere meno a che fare con l'azione. Immagino che il terzo film sia stato come una grande valvola di sfogo, c'era un certo numero di cose che volevo provare a fare dopo il secondo capitolo e avevo diverse idee. In un certo senso è diventato un grande film d'azione stravagante".

Ha aggiunto: "Ci sono stati un paio di giorni in cui ho deciso di fare il numero quattro e mi sono svegliato con un sudore freddo dicendo: 'Cavalli! Come faccio a fare una scena migliore di quella coi cavalli?!' Ero tipo, diavolo, penso di avere molte idee davvero interessanti per la prossima puntata che penso siano diverse, scioccanti, divertenti e uniche. Ma sul come realizzarle, non ne ho la minima idea in questo momento, cazzo!" ha esclamato con una risata. "Diciamo che ci sto ancora lavorando."

Nel corso della stessa intervista, Stahelski ha rivelato che la produzione del film è in sospeso non solo a causa del Coronavirus, ma perché la star Keanu Reeves deve finire prima di lavorare a Matrix 4, nel quale torneranno anche Chad Stahelski e David Leitch come consulenti per gli stunt. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su John Wick 2.