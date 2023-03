John Wick 4, Chad Stahelski:'Il primo montaggio era da 3 ore e 45 minuti!'

In una recente intervista a IndieWire, il regista di John Wick 4, Chad Stahelski, ha raccontato che inizialmente il minutaggio del film era superiore ai 169 minuti del final cut. Nonostante il quarto capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves sia quello più lungo, in origine avrebbe potuto durare ancora di più.

"Il nostro primo montaggio era di 3 ore e 45 minuti e si sentivano 3 ore e 45 minuti. Pensavamo 'Oddio, siamo fo***ti. Ad essere davvero onesto, niente è stato pianificato" ha concluso il regista.



"Devi solo comprimere, comprimere, comprimere. C'era un momento in cui ogni volta che qualcuno ripeteva un'idea che aveva già espresso, la tagliavo. Nessuna idea ripetuta. È una storia molto lineare, quindi non c'erano tante ricostruzioni o riarrangiamenti che potevamo fare. Era soltanto questione di valutare ciò di cui avevamo bisogno o meno". Sul nostro sito potete leggere la recensione di John Wick 4.



John Wick 4 ripropone il sicario protagonista (Keanu Reeves) che trova un escamotage per sconfiggere la Gran Tavola. Tuttavia, prima di ottenere finalmente la libertà, Wick dovrà sconfiggere un nuovo nemico con potenti alleanze in ogni parte del mondo con mezzi così grandi da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.



Nel cast del film anche Laurence Fishburne, Rina Sawayama, Lance Reddick, Ian McShane e Natalia Tena.



Sul red carpet della première di Los Angeles il cast ha ricordato Lance Reddick, scomparso improvvisamente settimana scorsa.