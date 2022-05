John Wick 4, Chad Stahelski:'Il film è sia una continuazione che una conclusione'

Il regista di John Wick 4, Chad Stahelski, ha parlato del prossimo capitolo della saga, spiegando come si tratti di un film che servirà sia come continuazione che come conclusione del franchise. In un'intervista a Collider, Stahelski ha parlato di ciò che i fan possono aspettarsi dal quarto film di John Wick. Ecco le sue parole.

"Penso che il capitolo 4 sia una buona continuazione di tutti e tre i film precedenti e un po' di conclusione, il che credo sia fantastico" ha dichiarato Stahelski.



"Introduciamo un sacco di nuovi personaggi dal suo passato che hanno molto da dire su John Wick e, ovviamente, dal presente. Fratellanza, speranza. È un breve momento di crisi esistenziale nella vita di John, per me è la parte divertente del film. Ci sarà una buona conclusione ad un filo conduttore che già era presente nei film precedenti" ha concluso il regista.



Chad Stahelski ha presentato in anteprima John Wick all'ultima edizione del CinemaCon, parlando anche del grande apporto del comparto stunt del film:"Siamo stati fortunati a poterci avvalere di alcuni team di stunt molto interessanti da tutto il mondo" specificando come la diversità di provenienza dei vari team abbia facilitato il lavoro anche nella diversificazione delle varie sequenze.



Per saperne qualcosa in più sul film, potete leggere il nostro approfondimento su John Wick 4, che vedrà il ritorno di Keanu Reeves in uno dei ruoli più fortunati della sua carriera.