John Wick 4, Chad Stahelski dirigerà in futuro un film MCU? Risponde il regista

Dopo il grande successo di John Wick 4, il regista Chad Stahelski potrebbe decidere di prendersi una pausa prima di ripartire con un nuovo progetto ma secondo alcune voci degli ultimi giorni all'orizzonte potrebbe esserci la regia di un film del Marvel Cinematic Universe. Un'ipotesi campata in aria? Ecco la risposta del regista.

Sul successo di questa tipologia di film:"Sono stato uno dei tanti che ne ha giovato, certo. È l'unico genere che ho sempre pensato fosse affascinante. Sono sempre affascinato dai vampiri e dalle arti marziali. Quindi mi è sembrato un buon mix" ha dichiarato Stahelski.



Il regista - che ha svelato a quale personaggio dedicherebbe uno spin-off di John Wick - è sceso maggiormente nello specifico:"Onestamente, Blade è stato probabilmente il mio primo film preferito. Ma sono un grande fan del genere. Adoro Batman. Amo il mondo Marvel. Adoro il primo Iron Man, da morire. Amo da morire i primi Guardiani di James Gunn. Queste sono tutte pietre miliari, credo, nel cinema. Penso anche che ci siano persone che acquisiscono questi film meglio di me. Conosco il mio punto debole. Faccio meglio quando non ci sono limiti. Quando posso, in qualche modo, infrangere le regole. Mi piace essere un po' più sovversivo. Quindi è un po' strano".



Niente MCU ma niente John Wick. A The Hollywood Reporter, Stahelski ha dichiarato:"Nella nostra mente Keanu e io abbiamo chiuso, per il momento. Faremo riposare John Wick".



Non perdetevi la nostra recensione di John Wick 4, l'ultimo capitolo uscito nelle sale della saga con protagonista Keanu Reeves.