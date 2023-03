John Wick 4: Chad Stahelski crede di aver dato vita a una saga d'azione sciocca

John Wick è sicuramente uno dei franchise che ha saputo mantenere alto il livello perdurando nel tempo riuscendo a ricevere un forte apprezzamento da parte della critica e del pubblico per tutti e tre i capitoli che ne hanno composto la saga fino a questo momento.

Alla vigilia dell’uscita di John Wick 4, che ha già fatto entusiasmare chi ha potuto vederlo, il regista Chad Stahelski ha parlato con SlashFilm della saga e del suo modo di intendere il lavoro di filmmaker, tenendo, probabilmente, fin troppo i piedi per terra: “Sappiamo che stiamo realizzando questo film d’azione sciocco che combina samurai, wuxia, cani, macchine, pistole e quant’altro ma noi continuiamo a considerarci dei filmmaker artistici. Con tutta la crew abbiamo questo piccolo mantra per cui ci chiediamo, -se non è bello, perché lo facciamo?- Mi considero un artigiano e tutto il mio gruppo di lavoro è composto da artigiani, e abbiamo il sogno di diventare artisti”.



Spiegando meglio il concetto ha continuato: “Siamo molto bravi a livello tecnico in quello che facciamo, ma è la traslazione di questo lavoro a un livello successivo che diventa arte. Così abbiamo pensato che possiamo anche provare a diventare artisti e allenandoci a sufficienza, avendo il tempo e le opportunità giuste, un giorno potremmo essere in grado di fare qualcosa che sia degno di essere definito in quel modo”.



Sappiamo che John Wick avrà un prequel e uno spin-off che sono già in cantiere e nell’attesa di conoscere le prossime fasi del Wick-Universe e di vedere nelle sale il prossimo film dell’assassino interpretato da Keanu Reeves, vi lasciamo allo stupefacente trailer di John Wick 4.