John Wick 4, Chad Stahelski:'Cowboy Bebop ha ispirato una dinamica del film'

John Wick è tornato al cinema con il quarto episodio del franchise con protagonista Keanu Reeves e Chad Stahelski alla regia. E proprio il regista del film ha svelato ai fan un curioso dettaglio che riguarda la trama e soprattutto John Wick e soprattutto Cowboy Bebop. Ecco le dichiarazioni di Stahelski sull'argomento.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sul film. Nel frattempo è uscita la director's cut di John Wick 4.





A Chad Stahelski è stata posta una domanda specifica sulla morte di John Wick:"Volevamo i meccanismi utili a riscattare questo tipo che ha trascorso tre film e mezzo sparando in faccia alle persone, giusto? Beh, non può semplicemente morire, non vuoi che muoia in una scena di combattimento, all'improvviso. Vogliamo solo costruire o decodificare un'azione che passi l'intero film cercando di legarlo a queste persone. Come se fosse avversario, uno alla volta, di Donnie, poi Shamir, poi Bill, anche Ian McShane, e poi nell'ultimo atto li avviciniamo tutti, quindi i loro destini sono invischiati tra loro in quel momento. E se John spara a Donnie, nessun altro ne trarrà beneficio. L'unico modo per vincere è che John Wick si sacrifichi. Se lo fa, vincono tutti. Tutti con John e se guardi, anche John vince, ma non John Wick. Quella era la cosa più complicata da girare di tutta la faccenda del duello. Sapevamo di voler duellare, sapevamo che volevamo si sacrificasse. Semplicemente non capivamo bene i meccanismi di narrazione per eseguire il backup e condurci lì. Probabilmente ci è voluto un po', abbiamo scritto la sceneggiatura avanti e indietro per circa un anno, prima che finalmente concludessimo, e penso che siano nemmeno due mesi dopo aver iniziato le riprese che ci siamo detti 'Oh, è così che lo vogliamo'. Dopo aver inviato un gruppo di location scout a Parigi e aver trovato il Sacré Coeur. Ci sono piaciute le immagini della chiesa, il significato di scendere le scale. Ho questo anime preferito Cowboy Bebop, in cui Spike Siegel muore sulle scale, e Hajime Yatate è un'enorme influenza per me, il regista di Cowboy Bebop e il creatore. Quindi, tutto si è ricongiunto quando ho visto questo luogo".



