John Wick 4 certificato 'fresh' su Rotten Tomatoes: ottenuto il 93% di recensioni positive

Il quarto capitolo di John Wick è stato ufficialmente certificato "fresh" su Rotten Tomatoes diventando il film della saga più votato e con il maggior riscontro da parte dei critici. A differenza dei suoi predecessori ha superato il 90% di recensioni positive diventando il capitolo più apprezzato.

Quando si parla di film d'azione i critici diventano sempre molto esigenti. Sembra però che con John Wick 4 siano riusciti a colpire il centro con una storia che, secondo quanto trapelato, ha appassionato molto coloro che hanno assistito alle anteprime. Le recensioni sono tutte largamente positive ed esaltano il modo in cui il racconto è stato portato avanti ed, ovviamente, l'azione e il modo in cui viene messa in scena.

Keanu Reeves ha voluto dedicare John Wick 4 a Lance Riddick dopo la sua inaspettata scomparsa, elogiando il collega e affermando quanto mancherà a tutti e in particolare a chi negli anni ha avuto la possibilità di lavorare con lui. L'ottima certificazione raggiunta su Rotten Tomatoes aumenta solo l'hype nei confronti di un prodotto attesissimo da tempo e che porta avanti una storia cominciata ormai diversi anni fa. Le uniche vere critiche mosse al film riguardano proprio la trama che, secondo alcuni, sarebbe una rielaborazione di cose già viste. Ad essere molto apprezzati, invece, sono stati i set e le l'estetica delle scene d'azione.

In occasione dell'uscita di John Wick 4 il regista ha annunciato che lui e Keanu Reeves si fermeranno, lasciando intendere come non siano previste al momento altre collaborazioni tra di loro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!