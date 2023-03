John Wick 4, il cast rende omaggio al compianto Lance Reddick all'anteprima del film

A pochi giorni dall'improvvisa scomparsa di Lance Reddick, il cast e la troupe di John Wick 4 si sono riuniti sul red carpet della première a Hollywood. Alcuni membri del cast hanno voluto ricordare il collega e amico, tra i protagonisti anche dell'ultimo capitolo cinematografico del franchise con Keanu Reeves.

"Lance era una persona meravigliosa, un artista speciale, un uomo di grazia e dignità, e aveva una tale passione per il suo mestiere. Avere la possibilità di lavorare con lui per oltre dieci anni e quattro film è qualcosa di molto speciale per me ed è uno schifo che non sia qui" ha dichiarato commosso Keanu Reeves.

La co-star Laurence Fishburne ha aggiunto:"Adoriamo Lance. Ci manca Lance. È il cuore di molti di questi film. Abbiamo perso nostro fratello ma abbiamo fatto un film bellissimo, il migliore di tutti. Penso che le persone lo adoreranno ed è di questo che si tratta. In fin dei conti non vorrebbe che non lo facessimo".



Lance Reddick è morto venerdì scorso. L'attore, star di serie tv come Oz, The Wire, Fringe e nel cast del franchise di John Wick, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Studio City, in California. Secondo le forze dell'ordine la morte di Reddick è avvenuta per cause naturali.



